Известный украинский певец назвал Лорак и Повалий "дворнягами" и "рабами"

Украинский певец Алексей Завгородний, известный как POSITIFF, с начала полномасштабной войны активно волонтерит и помогает нашим бойцам как может.

Кроме того, POSITIFF признался, что прошел медкомиссию и сейчас стоит на учете. Завгородний, который поделился, из-за какой женщины испортились его отношения с Потапом, рассказал, как относится к артистам-изменникам, которые выбрали Россию.

В частности, артист прокомментировал поведение Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине, и Таисии Повалий, которая прославляет оккупантов и поддерживает Путина:

"Я думаю, что эти артисты пустили корни в виде выгодных контрактов. Их главная ценность – это деньги. Я таких называю дворнягами, потому что им все равно, что творится вокруг. Они будут там, где дают жирную кость. Если бы вместо России была другая страна, то они были бы там. Эти люди безыдейные, пластилиновые. Поэтому плевать на них. Они всегда будут рабами, и их это устраивает. О них не надо думать и говорить", – сказал POSITIFF, пишет "униан".

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Таисия Повалий

Вместе с тем рэпер считает, что таким артисткам как Светлана Лобода и Вера Брежнева, долгое время работавшим на российском рынке, но после начала войны отрекшихся от РФ и вернувшихся в Украину, стоит дать шанс.

"У каждого артиста есть своя аудитория, которая поддерживает его "переобувание". Я за такие "переобувания", потому что люди имеют право на ошибки. Если они выбрали свой дальнейший путь с украинским народом и отказались от того "аквафрешного" флага, это уже прекрасно! У каждого есть шанс исправиться и идти дальше, став на правильный путь", – сказал музыкант.

Напомним, ранее POSITIFF признался, что покинул группу MOЗGI, которую создал Потап и честно ответил, считает ли до сих пор рэпера своим близким другом.

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