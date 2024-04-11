Известный украинский певец неожиданно полностью обнажился прямо на съемочной площадке

Украинский певец MELOVIN сегодня, 11 апреля, отмечает день рождения. Исполнителю исполняется 27 лет.

В праздничный день артист порадовал своих фанатов новинкой. Певец выпустил клип на песню Dreamer, с которой на нацотборе боролся за право представлять Украину на "Евровидении-2024".

MELOVIN / Фото: Пресслужба MELOVIN

Новым видео MELOVIN открыл для аудитории новую частицу своей души. Артист откровенно поделился историей становления, в которой время от времени случались отнюдь не сказочные события.

"Эта работа особенная для меня именно из-за ее глубины и философии. "Рожденные, чтобы сиять и никак иначе": так мы внутри команды окрестили этот клип. Это история от рождения мечтателя и до…, а к чему, каждый решит для себя сам после просмотра клипа', – поделился Мел.

Для съемок новой работы MELOVIN выбрал несколько интересных образов – уже знакомый костюм из Национального отбора на "Евровидение-2024" и его видоизмененные версии в черном и белом цветах, а еще шокировал откровенными кадрами, на которые решился только ради идеи клипа. В частности, артист впервые предстал на съемочной площадке полностью обнаженным. Певец признался, что ему было очень страшно быть полностью раздетым перед камерами. Впрочем, исполнитель решился на этот эксперимент, чтобы воплотить замысел - показать себя настоящим, без украшений.

MELOVIN / Фото: Пресслужба MELOVIN

"Я впервые был обнаженным на площадке. Это было морально необычно, возникало много разногласий внутри. Кто бы согласился быть обнаженным перед огромной съемочной командой? Это было соревнованием внутри себя. Но ведь сам придумал этот кадр – иди до конца, если называешь себя создателем. Я бросил себе этот вызов для того, чтобы передать ту картину, которую представлял в голове. Чтобы войти снова в ту же роль, которую проходил каждый из нас без исключения. Это стоило этого! Это получилось без украшений, по-настоящему", – признался артист.

MELOVIN / Фото: Пресслужба MELOVIN

Напомним, недавно MELOVIN рассказал, что делает уколы красоты. Исполнитель признался, ради чего ему это нужно.

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