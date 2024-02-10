Известный украинский певец объяснил, почему не воюет и как помогает армии

Известный украинский певец Михаил Хома, он же Дзидзьо, на днях в Америке принял участие в благотворительных мероприятиях, направленных на поддержку Украины.

Дзидзьо поделился, какие настроения у американцев видит по поводу помощи и поддержки нашей страны. В частности, артист отметил, что Америка, которая на весь мир декларирует защиту мировой демократии, обязана помогать Украине:

"Они, наверное, чувствуют, что мы приехали с максимально искренним намерением рассказать свою историю. Это не только об Украине, а это так же о мировой демократии, которую декларирует Америка на весь мир и она всегда ее защищала. Она обязана помочь Украине и затягивать со временем нет сил. Потому как, я общаюсь с нашими ребятами на передовой, чтобы не было поздно", — сказал Дзидзьо в интервью Анне Олицкой.

Вместе с тем на вопрос, как Дзидзьо относится к тому, что артисты, политики и волонтеры словно отдельная каста, которая не воюет, отметил, что он многое делает для ускорения нашей победы:

"Мы каждый день собираем деньги. Лично я с Александром Пономаревым — мы больше трех миллионов долларов собрали по миру. С первых дней, когда было самое страшное, мы ездили к военным, мы выступали в тех залах, которых нет. Мы каждый день не были дома, мы были с военными", — объяснил Дзидзьо.

Дзидзьо и Александр Пономарев / Фото: instagram.com/dzidzio

Относительно мобилизации, Дзидзьо отметил, что каждый должен быть на своем месте, а руководство должно быть профессиональным:

"Все должно быть профессионально. Мы не глупое государство, которое может себе позволить так совать людей куда-нибудь. У нас должны быть профессиональные руководители и профессиональные люди, которые понимают, как это делать, понимают, как воевать. Выиграть войну можно только умом, деньгами, силой воли. Но сила воли появляется у всех, когда есть разумное руководство. Поэтому, дай бог нашему руководству ума, как это все построить так, чтобы каждый был на своем месте", — прокомментировал исполнитель.

Дзидзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Впрочем, Дзидзьо соглашается с тем, что воевать должны и артисты, и блогеры:

"Я соглашаюсь. Иначе выхода нет. Если государство зовет воевать, значит мы должны все воевать", — отметил певец.

Рассказал Дзидзьо и о своем отношении к тем мужчинам, которые во время войны умудряются уехать за границу и отдыхать там:

"Я этого не поддерживаю. У меня выезд из-за того, что меня приглашают, я еду для того, чтобы привезти деньги стране. Поэтому, по двое, трое в номере. Это никаких бизнес классов, это за свои деньги порой, для того чтобы показать и достучаться до сердец, чтобы люди давали деньги. Нам нужна помощь.

Дзидзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Дзидзьо также сообщил, что вскоре из США он возвращается обратно в Украину, где планирует дать благотворительные концерты.

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