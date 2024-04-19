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Известный украинский певец объяснил, почему после развода не комментирует романы, которые ему приписывают

Известный украинский певец объяснил, почему после развода не комментирует романы, которые ему приписывают

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Сергей Танчинец ответил на самый распространенный вопрос.

Украинский певец, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец впервые ответил, почему не комментирует личную жизнь.

После развода певца со своей экс-женой у его поклонников осталось немало вопросов. Впрочем, отвечать на них Сергей не торопится, ведь, по его словам, в этой истории не должно быть никого, кроме него. И обратился к фанатам с просьбой сконцентрировать внимание на себе и своих детях.

"Это моя жизнь. Мне неинтересно спрашивать у кого, какая у них жизнь, как они развелись или не развелись. Мне кажется, что кроме меня в этой истории никто не должен находиться. Я понимаю, что у людей есть любопытство, но я попросил бы оставить его при себе и заниматься своими детишками", - объяснил Сергей в программе "Ранок у великому місті".

Сергей Танчинец с пиарщицей Юлией, с которой ему приписывают роман / © instagram.com/sergii_tanchynets
Сергей Танчинец с пиарщицей Юлией, с которой ему приписывают роман / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Напомним, недавно певца Сергея Танчинца заподозрили в романе с его пиарщицей Юлией. В частности, в Сети появилось пикантное фото, где артист нежно целует ее в шею. В свою очередь, Сергей уже отреагировал на такое безумное любопытство поклонников к его личной жизни и дал знать, как относится к комментариям на эту тему.

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