Известный украинский певец объяснил, почему после развода не комментирует романы, которые ему приписывают

Украинский певец, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец впервые ответил, почему не комментирует личную жизнь.

После развода певца со своей экс-женой у его поклонников осталось немало вопросов. Впрочем, отвечать на них Сергей не торопится, ведь, по его словам, в этой истории не должно быть никого, кроме него. И обратился к фанатам с просьбой сконцентрировать внимание на себе и своих детях.

"Это моя жизнь. Мне неинтересно спрашивать у кого, какая у них жизнь, как они развелись или не развелись. Мне кажется, что кроме меня в этой истории никто не должен находиться. Я понимаю, что у людей есть любопытство, но я попросил бы оставить его при себе и заниматься своими детишками", - объяснил Сергей в программе "Ранок у великому місті".

Сергей Танчинец с пиарщицей Юлией, с которой ему приписывают роман / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Напомним, недавно певца Сергея Танчинца заподозрили в романе с его пиарщицей Юлией. В частности, в Сети появилось пикантное фото, где артист нежно целует ее в шею. В свою очередь, Сергей уже отреагировал на такое безумное любопытство поклонников к его личной жизни и дал знать, как относится к комментариям на эту тему.

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