Известный украинский певец объявил о концертах в России и шокировал изменениями во внешности

Известный украинский певец, лидер групп ТОКИО и МАЧЕТЕ Ярослав Малый шокировал своих украинских поклонников заявлением.

На странице в Instagram музыкант разместил видео, в котором анонсировал сразу три концерта в стране-террористке России. Малый, который родился в Кривом Роге, пригласил на свои выступления "всех, в ком есть любовь" и "кто несет факел сквозь тьму этого мира".

"Кто понимает меня, тому мне нечего больше сказать. А кто не понимает, значит просто не время. Я знаю одно точно, что мы знаем, что мы делаем. Нам время просыпаться, мы нужны друг другу. Это единственная причина, по которой мы делаем концерты. До встречи, сестры, братья. У нас все получится!" – сказал в видео Малый и рассказал, что 2 июня выступит в Санкт-Петербурге, а 2 июля и 30 сентября – в Москве.

Отметим, что комментарии под постом Малый активно чистит, поскольку гневные эмоции от украинцев под видео исчезли, вместо этого там множество одобрительных отзывов от россиян.

Напомним, что определенный период времени Ярослав Малый с семьей жил и работал в России. Но после событий 2014 года из России переехал в Киев. Тогда музыкант осудил действия Кремля и российскую пропаганду:

"Невозможно там находиться из-за такого огромного количества лжи. Мы приняли решение, что и для нас, и для наших детей правильно находиться здесь сейчас, чтобы поддержать свою страну, поскольку я гражданин Украины. И для того чтобы они росли в демократическом обществе", – говорил тогда певец.

В 2015 году Малый и группа ТОКИО выпустили альбом под названием "Война и мир" о военных действиях между Украиной и рф.

Впрочем, несмотря на выступления Малого против российской пропаганды и даже возвращение из россии в Украину, в 2019 году музыкант возобновил свою музыкальную деятельность в рф.

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