Известный украинский певец ошеломил, как на фоне неизлечимой болезни похудел на 15 кило

Украинский певец MELOVIN, у которого недавно диагностировали неизлечимую болезнь, ошеломил, как похудел на 15 килограммов.

В частности, артист страдает от MODY-диабета. У MELOVIN наследственная болезнь, которая передалась от одного из родных. Как признался певец, ему не нужно колоть инсулин, однако в этого типа диабета есть свои определенные ограничения. Исполнителю пришлось кардинально изменить свой рацион и образ жизни. Но, по словам Мела, ему это никоим образом не мешает, а наоборот — даже по душе.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"У меня нет инсулинозависимости. У меня MODY-диабет – без снижения чувствительности к инсулину. Чаще всего он носит семейный характер, когда аналогичные нарушения есть также у родственников. У кого-то из моих есть, но не у родителей точно. У этого диагноза свои ограничения, в частности, полное изменение рациона и образа жизни. И мне это нравится", — рассказал MELOVIN в интервью Obozrevatel.

Артист поделился, что благодаря кардинальному изменению рациона у него получилось похудеть на 15 килограммов. В настоящее время певец не ест то, что может негативно повлиять на его организм. Кроме того, артист полностью отказался от алкоголя и уже полгода не употребляет спиртные напитки.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"У меня минус 15 килограммов. Не потому, что болен, а потому, что полностью изменил свою жизнь. Не ем то, что негативно может повлиять на мой организм, начал относиться к своему телу как к внутреннему храму – и все это дает невероятный результат. Без всяких мистических учений. Но с помощью психотерапевта. И все — класс: мыслишь ясно, питаешься так, как необходимо. Я не употребляю алкоголь уже полгода — и чувствую себя счастливым", — признался певец.

Напомним, 13 ноября этого года MELOVIN признался, что у него диагностировали неизлечимую болезнь. Впоследствии он вспомнил, как случайно узнал о недуге, и назвал свой диагноз.

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