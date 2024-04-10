Известный украинский певец отдал 6-летнего сына в первый класс в Японии

Лидер группы "Без Обмежень", украинский певец Сергей Танчинец поделился радостной новостью.

В своем Instagram артист рассказал, что его 6-летний сын пошел в первый класс. Лукьян с апреля учится в одной из школ в Японии. К слову, в стране учебный год начинается именно весной.

Сын Сергея Танчинца / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Музыкант поделился, что ему очень необычно. В частности, Лукьян кажется еще таким маленьким, но уже учится в первом классе. Кстати, Танчинец также показал, как сын впервые направлялся в школу.

"Мойозиво" пошел "грызть гранит науки". Первый день школы. Первый класс!" – поделился музыкант.

Сын Сергея Танчинца / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

В первый класс Лукьяна отвела мама, а самому Сергею Танчинцу не удалось это сделать, ведь мальчик пошел в школу в Японии. Музыкант же с начала войны выезжает за границу только во время благотворительных концертов.

Напомним, ранее Сергей Танчинец рассказывал, что его 15-летняя дочь Анастасия тоже поначалу училась в одной из школ Японии. Впрочем, у девочки возникали очень сильные сложности. Настя вернулась в украинскую школу и учится дистанционно.

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