Известный украинский певец отказал лидеру Kalush Orchestra в продюсировании и объяснил почему

Известный украинский певец Brykulets рассказал, как лидер Kalush Orchestra Олег Псюк предлагал стать его продюсером, но он вынужден был отказать.

Brykulets набирает популярность. Артист выпустил успешные дуэтные треки и самостоятельные песни, что принесло ему узнаваемость. В частности, о Brykulets узнал Олег Псюк, который ему стать его продюсером.

"Приехал чувачок из Миргорода, выпустил четыре песни, и в этот же день, в день релиза, ему пишет "розовая панамка" и говорит: "Давай созвонимся", – рассказал Brykulets в интервью программе "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ .

Brykulets

Молодой артист сначала и согласился с предложением, однако впоследствии был вынужден отказаться. Как признается Brykulets, он подробно ознакомился с рабочим контрактом, с условиями которого был не согласен: "Ты сразу говоришь "да", а потом проходит час-два, и ты начинаешь читать (контракт – прим. ред.) и думаешь, зачем оно мне нужно".

Brykulets до сих пор отказывает продюсерам и не спешит искать себе наставника. Вместо этого артист продвигает свое творчество самостоятельно, хотя еще несколько лет назад мечтал совсем о другой профессии.

Brykulets

"Я поехал в Чехию на заработки, шлифовать окна, двери, чтобы заработать деньги на криптовалюту. Заработал, но недостаточно, я собирался еще ехать, но началось полномасштабное (вторжение – прим. ред.)", – признался артист.

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