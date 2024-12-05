Известный украинский певец отказал лидеру Kalush Orchestra в продюсировании и объяснил почему

Артист рассказал, как планирует развивать свое творчество.
Известный украинский певец Brykulets рассказал, как лидер Kalush Orchestra Олег Псюк предлагал стать его продюсером, но он вынужден был отказать.
Brykulets набирает популярность. Артист выпустил успешные дуэтные треки и самостоятельные песни, что принесло ему узнаваемость. В частности, о Brykulets узнал Олег Псюк, который ему стать его продюсером.
"Приехал чувачок из Миргорода, выпустил четыре песни, и в этот же день, в день релиза, ему пишет "розовая панамка" и говорит: "Давай созвонимся", – рассказал Brykulets в интервью программе "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ .
Молодой артист сначала и согласился с предложением, однако впоследствии был вынужден отказаться. Как признается Brykulets, он подробно ознакомился с рабочим контрактом, с условиями которого был не согласен: "Ты сразу говоришь "да", а потом проходит час-два, и ты начинаешь читать (контракт – прим. ред.) и думаешь, зачем оно мне нужно".
Brykulets до сих пор отказывает продюсерам и не спешит искать себе наставника. Вместо этого артист продвигает свое творчество самостоятельно, хотя еще несколько лет назад мечтал совсем о другой профессии.
"Я поехал в Чехию на заработки, шлифовать окна, двери, чтобы заработать деньги на криптовалюту. Заработал, но недостаточно, я собирался еще ехать, но началось полномасштабное (вторжение – прим. ред.)", – признался артист.
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