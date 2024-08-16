Известный украинский певец откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом: "Рыдал, мне было плохо"

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич откровенно рассказал, как боролся с депрессией и алкоголизмом, который возник у него на фоне расстройства.

Для исполнителя последние годы оказались нелегкими. Артист говорит, что всегда был жизнерадостным, веселым и бодрым. Сначала ковид повлиял на эмоциональное состояние Галича, а затем война. В 2022 году исполнитель вступил в ряды ВСУ и взял на себя ответственность защищать страну. У артиста на фоне стресса начала возникать тревожность, которую он запивал алкоголем.

"В 2022 году беззаботный мальчик превратился в мужчину за два дня. Я взял на себя ответственность и решил, что мой долг — защищать страну. Я начал испытывать депрессивные синдромы, оставаясь на единице, запивая это все алкоголем. Мне казалось, когда появляется тревожность, надо выпить и тогда сразу попустить", — откровенно рассказал исполнитель на YouTube-канале "RAMINA".

Женя Галич / Фото: скриншот с видео

Наконец плохое самочувствие Женя Галич начал запивать алкоголем. Артист говорит, что когда возвращался со службы в пустой дом, его спасали алкогольные коктейли, которых было слишком много, но для певца это уже вошло в привычку. Тревогу забила знакомая Галича, которая обратила внимание, что исполнитель злоупотребляет алкоголем. Она предложила артисту помощь. Женя Галич хоть и был скептически настроен, но согласился. После первого терапевтического сеанса стало ясно, что у певца депрессия, которую он запивает алкоголем. Тогда Галич признал, что ему нужна помощь.

"Мы встретились с одним человеком. Она заметила, что я угрюмый. Мы пошли в бар, и я в обед заказал джин-тоник и потом еще один, она заметила, что я рано начинаю. Она на следующий день спросила, не хочу ли я поговорить. Я признал, что мне плохо, но был убежден, что если выпью, мне будет лучше. Она сказала, так это не работает. Мы встретились, поначалу просто говорили, она предложила, чтобы я пришел к ней на сеанс. Я пришел, скептически настроенный, считал, что эта терапия никому не нужна, и на первом сеансе я рыдал, мне было плохо. Она говорила, что это не психотерапия, а психиатрия", – вспомнил артист.

Женя Галич / Фото: скриншот с видео

Наконец, Женя Галич обследовался, нашел врача. Музыканту назначили антидепрессанты. Хотя сначала артисту было очень тяжело, но впоследствии начался процесс выздоровления. Сейчас Женя Галич чувствует себя гораздо лучше. Артист говорит, что лечение ему действительно помогло.

"Я прошел медицинские тесты, нашел своего врача, и она сказала, что с антидепрессантами прогресс наступит быстрее. Я сначала отказался, очень верил, что со всем могу справиться. Но через месяц вернулся и попросил антидепрессанты. Первые две недели было очень плохо, особенно утром. Мое выздоровление началось с того, что я посмотрел в зеркало и спросил себя, чтобы красивого надеть. И я был удивлен, ведь несколько лет мне было все равно", — признался артист.

Женя Галич / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно Женя Галич рассказывал, как звал на свидание Юлию Санину. Также артист вспомнил встречу с Кристиной Соловий в клубе.

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