Известный украинский певец откровенно рассказал о проблемах со здоровьем: "Боялся три года"

Также исполнитель признался, почему иногда не здоровается с коллегами по сцене.

Украинский певец MELOVIN откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем.

О наболевшем исполнитель поделился в своем Instagram. Артист признался, что иногда коллеги обижаются на него, что он с ними не здоровается. Более того, некоторые даже публично называют такое поведение ужасным. Впрочем, певец признался, что это все из-за его проблем со здоровьем, о которых он не решался рассказать три года.

"Так бывает, что некоторые коллеги обижаются, что я с ними не здороваюсь. Жалуются об этом в прессе, пресса это поднимает, и все думают, что я такой ужасный. Я решил об этом рассказать, потому что решился исправить эту ситуацию. Проблема, о которой я молчал… Наконец-то решился рассказать о том, чего боялся три года", — поделись MELOVIN.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Дело в том, что у исполнителя плохое зрение. Кроме того, несколько лет назад MELOVIN диагностировали отслоение сетчатки глаза. Долгое время певец не переживал из-за этого и не брался за лечение. Наконец, зрение только ухудшилось. Поэтому артист серьезно взялся за свое здоровье и обратился за помощью к врачам. Артист уже активно лечится и надеется, что скоро его зрение улучшится.

"Я слепой, просто слепой, и я не вижу. Несколько лет назад мне диагностировали отслоение сетчатки. Но я успешно забил на это. Потом понял, что зрение начало падать все больше и больше. Поэтому взялся за эту проблему, пошел к врачам и уже на пути к ее решению", – признался артист.

Напомним, недавно британский певец Элтон Джон поделился, что частично потерял зрение. Музыкант назвал причину, из-за которой это произошло.

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