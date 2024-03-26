Известный украинский певец откровенно рассказал о своей наркотической и алкогольной зависимости

Женя Галич признался, почему у него возникли такие проблемы и как он с ними боролся.

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич откровенно признался, что страдал он от алкогольной и наркотической зависимости.

Исполнитель поделился, что из-за войны у него возникли проблемы с психологическим здоровьем. Уже полгода артист работает с врачами, а также употребляет антидепрессанты. Женя Галич пошел на лечение, когда понял, что у него есть алкогольная и наркотическая зависимость. По словам музыканта, бывало такое, что он просто не помнил, как проходили его дни.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Я занимаюсь с психиатром, лечусь, у меня проблемы психологического характера, после войны. Я постоянно занимаюсь с врачами последние полгода. Принимаю антидепрессанты. Я, конечно, очень боялся идти на терапию, мне было сложно осознать, что мне нужна помощь, я довел себя до того, что я не помнил нескольких дней своей жизни из-за того, что я употреблял колоссальное количество алкоголя и наркотиков. А это делало только хуже, а мне казалось, что это мне помогает", — рассказал исполнитель "Люкс ФМ".

Хоть Женя Галич и боялся идти на терапию, но она помогла ему. По словам артиста, он привел свое тело в форму, у него появились творческие планы.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Посмотрите на меня, минус шесть килограммов, новый альбом, музыканты, супер-студия, ВСУ, победа скоро, класс, у меня все супер", – добавил артист.

Напомним, недавно певец Melovin откровенно рассказал о своем алкоголизме. Исполнитель поделился, как осознал, что у него зависимость, и как бросил пить.

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