Известный украинский певец откровенно рассказал о своей наркотической и алкогольной зависимости

Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra – певец Олег Псюк – откровенно рассказал о своей наркотической и алкогольной зависимости.

Артист честно признался, что у него были проблемы с вредными привычками. Поначалу в жизни Псюка появился алкоголь. Певец рассказал, что начал его употреблять с детства, а уже в подростковом возрасте это было серьезной проблемой. Но потом Олег Псюк пристрастился к наркотическим веществам.

"Первая моя ситуация, когда я напился, это мне было шесть лет. Мы были на строительстве, там работникам дают выпить, мы напились. Второй раз, когда я ходил с Вертепом, мне было 11. В 12 лет меня принесли пьяного домой. С 12 я подпивал, а с 14 уже так, что адекватные люди так не пьют", – рассказал музыкант на подкасте "Формула Волошина".

Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

Однако в сознательном возрасте артист твердо решил, что должен завязывать с вредными привычками, если хочет добиться в жизни успеха. В первую очередь исполнитель сменил свое окружение. Правда, весь круг общения был связан с этим. В 22 года Олег Псюк остался без приятелей. Артист говорит, что то время посвятил учебе и изучению чего-нибудь нового.

"Все закончилось в 22 года. У меня было очень много материальных целей. Я решил бросить сигареты и наркотики. Когда я принял решение это бросить, я понял, что мне нужно бросить окружение. В моей компании были все любители чего-то плохо. Я всем объявил, чтобы не писали мне по этому поводу, я могу просто с вами тусоваться. В этот день я потерял всех своих друзей. Это было лето 2016 года.

Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

Олег Псюк подчеркнул, что избавиться от вредных привычек на самом деле очень сложно, однако в этом главное запастись терпением и изменить круг окружения, чтобы рядом не было людей, с которыми раньше приходилось употреблять.

"Это очень непросто. Если двумя словами – это терпеть и бросить все окружение, которое употребляет. Когда ты тусуешься в таких компаниях, тебе оно вообще не кажется, что это неадекватно, так серьезно присесть", — добавил певец.

Напомним, недавно певица Lida Lee намекнула, что страдает от алкогольной зависимости. Также исполнительница заговорила об измене, которая негативно повлияла на ее эмоциональное состояние.

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