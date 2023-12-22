Известный украинский певец откровенно рассказал о своих гонорарах и семейном бюджете с невестой

Также Parfeniuk признался, что ему сейчас приносит доход.

Украинский певец Parfeniuk, настоящее имя которого Илья Парфенюк, который недавно сообщил о пополнении в семье, рассказал о своих доходах на месяц.

До своей музыкальной карьеры артист был официантом и зарабатывал около 50 тыс грн ежемесячно. Теперь он работает с музыкальными проектами и получает несколько большие суммы. В частности, в настоящее время Илья получает средства из своих концертов и роялти. И отметил, что его доходы составляют более двух тысяч долларов.

"Заработок в среднем больше двух тысяч долларов. Концерты, роялти…", - рассказал певец в интервью Славе Демину.

Parfeniuk

Также Парфенюк признался, как вместе со своей невестой делит бюджет. Так, молодые супруги не имеют четких правил. По словам артиста, они помогают друг другу при необходимости.

"Вообще без разницы. Когда у меня не хватает денег и чтобы их не вытаскивать ниоткуда, мне малая может помочь. Я могу помочь. У нас есть общий бюджет. Он общий, но не общий. Ну, есть мальчишеские сбережения", - отшутился Илья .

Знаменитость также назвал, что его гонорар за концерт составляет четыре тысячи долларов.

Напомним, недавно певец Parfeniuk позвал замуж блогершу Симбочку. И рассказал об оригинальном признании в любви.

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