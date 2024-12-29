Известный украинский певец отреагировал на обвинения в домашнем насилии: "Быстро раскрылось"

Украинский певец Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, расставил все точки над "і" в расставании с блогершей Симбочкой.

Так, пара объявила о разрыве еще в начале ноября после почти двухлетних отношений и рождения дочери. Причину такого решения пара решила оставить между собой. Публично они лишь намекнули, что таким образом сохранят ментальное здоровье друг друга.

Так что определенный период в Сети распространялись слухи об абьюзе в семье. Мол, исполнитель мог прилагать физическую силу при разъяснении отношений с бывшей невестой. Однако недавно Илья в программе "Люкс ФМ" заявил, что такого никогда не случалось. И добавил, что это была выдумка посторонних людей исключительно для увеличения трафика на их персональные каналы в соцсетях.

Илья Парфенюк и Симбочка с дочерью / Фото: instagram.com/simbochkka

"Я не знаю, где вы этого начитались. Это очень непрофессионально заходить в комментарии куда-то и читать. Это не могли говорить люди из моего близкого окружения, потому что в моем окружении нет таких людей, которые будут рассказывать неправду. А то, что это писали в TikTok для перегона трафика в Telegram, потому что было очень много смс, то это правда. И очень быстро раскрылось, что это просто какие-то сообщения, разгоняемые в Сети", - заверил артист.

Напомним, недавно актер-военный Максим Девизоров резко высказался о своей бывшей супруге Светлане Гордиенко, которая родила от другого.

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