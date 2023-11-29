Известный украинский певец отреагировал на упреки экс-жены, что он "зажал" велосипед и ноут

Фронтмен известной украинской группы "Скай" Олег Собчук впервые отреагировал на упреки экс-жены Марии, что он жадный.

Так, на странице Facebook Собчук подтвердил, что действительно в мае этого года расстался с женой после 20 лет брака. Он добавил, что они разошлись еще до начала полномасштабной войны.

Олег Собчук с экс-женой и детьми / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Музыкант отметил, что вдаваться в подробности причины их развода, а также бракоразводного процесса – не будет. По словам Собчука, с общими детьми от экс-брака он остался в прекрасных отношениях и "условия соответствующих договоров" выполняет:

"Я не сторонник выносить личное на всеобщее обозрение, но все же должен сообщить. Мы с моей уже бывшей женой Марией Собчук разбежались еще до войны, а с мая этого года мы официально разведены. Слишком в подробности вдаваться не буду и, если честно, не хочу (надеюсь, вы понимаете). Все ок. С детьми все хорошо. Условия соответствующих договоров выполняю. Жизнь продолжается", – написал Собчук.

Олег Собчук / Фото: facebook.com/oleg.sobchuk

Как известно, на днях экс-жена Олега Собчука Мария ошеломила, что они с мужем разошлись после 20 лет брака. Она также обнародовала шокирующую переписку с бывшим, где он ей угрожает. Также Мария Собчук обвинила певца в абьюзе, и в том, что он жадный и забрал даже велосипед и ноутбук, которые ей покупал.

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