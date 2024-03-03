Известный украинский певец ответил на упреки, что он копирует Олега Винника

Украинский певец Андрей Кравченко ответил на частые упреки юзеров в Сети, что его внешность и творчество являются копией артиста Олега Винника.

Так, звезда после надоедливых обвинений признался, что ничего не делал со своей внешностью и поет уже более 15 лет. Поэтому это просто стечение обстоятельств без целенаправленного копирования чужого образа.

"Я понимаю почему это именно так. Потому что похожие тембры, народные больше голоса. Копировал ли кто-то кого-то? Так это нет, потому что я уже пою 15 лет. Просто наступило мое звездное время. И глаза, и зубы у меня такие, как есть, и были всегда. Ничего не делал и не подделывал. Все оригинальное", - рассказал Андрей в программе "Министерство премьер".

Андрей Кравченко

Зато певец признался, что за его успехом стоит огромное желание и труд.

"Я не ожидал славы или денег. Все пришло само собой. Просто наступил тот момент. Я сам начал писать песни. Было огромное желание", - добавил знаменитость.

Напомним, недавно Андрей Кравченко опубликовал ролик с женой Григория Решетника и еще раз напомнил поклонникам об образе Олега Винника.

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