Известный украинский певец подстриг волосы артисту Залиско ради благотворительной цели – фото

Знаменитости находятся в благотворительном туре за границей.
Украинский певец Юлик показал забавный момент, случившийся во время гастролей.
Так, артист вместе с певцом Андреем Залиско находятся в благотворительном туре за границей с целью помощи ВСУ. В частности, у них есть несколько концертов в Нидерландах, Германии и Чехии. К слову, остановившись в одной из гостиниц Польши, знаменитости решили сэкономить на базовых процедурах. В частности, Андрей с целью поддержки своего имиджа попросил Юлика подстричь его волосы, ведь в Польше цены слишком высокие как для такой услуги. Поэтому по просьбе Андрея Юлик триммером принялся делать коллеге новую прическу.
На кадрах в фотоблоге Юлика видно, что процесс получился довольно забавным и обошелся в ноль гривен. Артисты отметили, что им удалось сэкономить 150 злотых (около 1425 грн.). Эти же сохраненные деньги, уверяют певцы, пойдут на помощь ВСУ.
Напомним, ранее украинский певец Юлик ошеломил новостью, как во время благотворительного тура его автомобиль побили прямо в центре Варшавы. Артист показал последствия и рассказал о деталях неприятного инцидента.
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