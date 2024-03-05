Известный украинский певец подстриг волосы артисту Залиско ради благотворительной цели – фото

Украинский певец Юлик показал забавный момент, случившийся во время гастролей.

Так, артист вместе с певцом Андреем Залиско находятся в благотворительном туре за границей с целью помощи ВСУ. В частности, у них есть несколько концертов в Нидерландах, Германии и Чехии. К слову, остановившись в одной из гостиниц Польши, знаменитости решили сэкономить на базовых процедурах. В частности, Андрей с целью поддержки своего имиджа попросил Юлика подстричь его волосы, ведь в Польше цены слишком высокие как для такой услуги. Поэтому по просьбе Андрея Юлик триммером принялся делать коллеге новую прическу.

Юлик и Андрей Залиско / Фото: instagram.com/julikofficial

На кадрах в фотоблоге Юлика видно, что процесс получился довольно забавным и обошелся в ноль гривен. Артисты отметили, что им удалось сэкономить 150 злотых (около 1425 грн.). Эти же сохраненные деньги, уверяют певцы, пойдут на помощь ВСУ.

Юлик и Андрей Залиско / Фото: instagram.com/julikofficial

Напомним, ранее украинский певец Юлик ошеломил новостью, как во время благотворительного тура его автомобиль побили прямо в центре Варшавы. Артист показал последствия и рассказал о деталях неприятного инцидента.

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