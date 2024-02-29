Известный украинский певец показал редкое фото 20-летнего сына-красавца

Украинский шансонье Гарик Кричевский сегодня, 29 февраля, отмечает день рождения своего сына Даниэля.

На своей странице в Instagram звездный отец разместил фотографию именинника и поздравил его с 20-летним юбилеем. На снимке Даниэль Кричевский позирует в кроссовках, белых брюках и куртке. Фотография была сделана где-то в торговом центре. Как рассказал звездный отец, к сожалению, из-за гастролей он пропустил, как выросли его дети и теперь пытается наверстать упущенное:

"Я не помню, как выросла дочь, сын родился – я тоже в пути. Сегодня Дане 20. В этом возрасте, если к мечте приложить труд, упорство и удачу – все получится! Поздравляю!" – поздравил сына Гарик Кричевский.

Гарик Кричевский

Подписчики исполнителя присоединились к поздравлениям:

Поздравляю! Доброй судьбы, счастья и осуществления всех желаний

Поздравляем замечательного папу и сына

Прекрасный сын! Есть чем гордиться! С именинником!

Отметим, что Гарик Кричевский и его жена Анжела вместе уже больше 30 лет. В браке у них родилось двое детей – 26-летняя дочь Виктория и 20-летний сын Даниэль.

Гарик Кричевский с женой и сыном

Кстати, иногда дочь Гарика Кричевского выступает вместе с ним и записывает песни. Так, недавно Гарик Кричевский вместе с дочерью сделал перевод на украинский язык своего легендарного хита "Мой номер 245".

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