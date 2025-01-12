Известный украинский певец показал своего годовалого сына и удивил их сходством

Украинский певец Ivan NAVI восхитил фанатов семейным контентом.

На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал фотографию, где позирует с маленьким сыном Дарием на плечах. На их фоне виднеется новогодняя елка. Годовалого мальчика для фотосессии одели в джинсы и рубашку, а звездный папа выбрал для себя черную футболку.

Ivan NAVI с сыном / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

В подписи к фото артист обратился к своей жене Романии и поблагодарил ее за такого замечательного первенца:

"Слава Богу и своей жене за прекрасного сыночка. Дарчик, папа тебя очень любит", — восхитил подписью Иван.

В комментариях поклонники певца не могли скрыть удивления от того, как изменился Дарий, который является копией своего отца.

Какой же хороший мальчик у папы на плечах сидит! Очень похож на папу! Мира и счастья Вашей семье

Какие же вы милые

Ого! Какой красавчик уже большой

Кроме того, Иван показал зимние развлечения с сыном и как катает его на санках:

Ivan NAVI с сыном / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Напомним, недавно модель Наоми Кэмпбелл показала своих двоих детей от суррогатной матери. На редких фотографиях звезда поделилась, как они вместе отдохнули в заснеженных горах.

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