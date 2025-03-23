Известный украинский певец показал свою жену-красавицу и раскрыл ее необычное прошлое

Известный украинский певец Юлик поделился интересными подробностями о семье.

В своем Instagram артист поздравил своего сына Дениса с весомой победой на соревнованиях по киокушинке каратэ. И к тому же рассказал, что жена тоже была тесно связана со спортом. Как оказалось, Екатерина обладательница черного пояса по каратэ. Так что девятилетний Денис берет пример с мамы и тяготеет к таким же высотам в спорте.

Юлик с семьей / Фото: instagram.com/julikofficial

К слову, Юлик с возлюбленной постоянно ездят на турниры сына и поддерживают его. Певец отметил, что очень гордится Денисом и он – его величайшая гордость и вдохновение.

"Сын — настоящий боец! Победил на турнире с киокушинкой каратэ, я горжусь им до слез. Папа — певец, сын — каратист... Кто бы мог подумать? Но в нашей семье это закономерно: мама — обладательница черного пояса и сын пошел по ее стопам. Радуюсь!" – растрогал Юлик.

Сын Юлика / Фото: instagram.com/julikofficial

Сын Юлика / Фото: instagram.com/julikofficial

Фаны сразу засыпали артиста поздравлениями и пожеланиями новых побед его сыну.

Напомним, недавно жена певца Сергея Бабкина показала их старшего сына после долгой разлуки. Снежана Бабкина ошеломила, как изменился и подрос 17-летний юноша.

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