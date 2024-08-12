Известный украинский певец получил боевую награду и рассекретил свое воинское звание

Артист находится на службе с самого начала полномасштабной войны.

Украинский рэпер-защитник Ярмак, который служит в ВСУ, получил важную боевую награду и рассекретил свое воинское звание.

Исполнитель еще в начале полномасштабной войны встал на защиту страны от российских оккупантов. Как отметил артист в своем Instagram, он не гонялся ни за какими званиями и наградами. Тем не менее, через два с половиной года Ярмак стал сержантом.

На днях артист поделился, что получил боевую награду – нагрудный знак "Золотий хрест". Соответствующий знак отличия вручают рядовым и сержантам ВСУ за проявленное мужество и успешное выполнение задач во время боя. Ярмак подчеркнул, что для него получение боевой награды важнее государственной.

Ярмак получил боевую награду / Фото: instagram.com/yarmak_music

"Я делаю все для своей страны не ради наград или знаков отличия. Я с первого дня не строил себе карьеры и не бегал за званиями и должностями. Наоборот хе**чил вместе со всеми от солдата и дослужился за два с половиной года аж до сержанта. И потому мне боевая награда более ценна, чем любая государственная", — поделился артист.

Ярмак получил боевую награду / Фото: instagram.com/yarmak_music

Однако певец считает, что во время службы самая главная награда, которую он получил — это его побратимы, с которыми он подружился и сблизился.

"Но главная награда – это мои побратимы, с которыми нас свела судьба! И они заслуживают всех существующих наивысших наград", — подчеркнул артист.

Ярмак получил боевую награду / Фото: instagram.com/yarmak_music

Напомним, недавно солист группы "ТІК" Виктор Бронюк признался, что уволился из рядов ВСУ. Артист рассказал, как у него это получилось.

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