Известный украинский певец получил контузию и шокировал, как это произошло

Фронтмен известной украинской группы Скай Олег Собчук получил контузию и шокировал, как это произошло.

С артистом случился досадный инцидент несколько дней назад в Киеве. Просто в гримерке музыкант получил травму, из-за которой у него контузия левого глаза и эрозия роговицы. А все это произошло из-за газировки Coca-Cola. Олег Собчук открывал бутылку, но металлическая крышка полетела ему прямо в глаза.

Певец уверяет, что он чувствует себя хорошо и продолжает концертную деятельность. Впрочем, травмы глаза было не избежать, поэтому Собчук лечится.

Олег Собчук у врача / Фото: instagram.com/sob4uk

"Эрозия роговицы, контузия левого глаза. Несколько дней назад... В Киеве в гримерке открывал бутылку Coca-Cola и металлическая пробка под давлением влетел в левый глаз... Никогда не думал, что так может быть. Хорошо, что глаз цел. Все будет ок, лечусь", — поделился с поклонниками артист в своем Facebook.

Напомним, недавно актриса Любава Грешнова рассказывала, как перенесла операцию на глазу, которая длилась час. Артистка удивила, почему ей понадобилось хирургическое вмешательство.

Читайте также: