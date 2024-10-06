Известный украинский певец получил травму на фронте и признался, как его сменила служба в ВСУ

Украинский певец-воин Михаил Безушко, он же MOLFAR рассказал о своей службе в ВСУ.

В настоящее время артист находится в составе огнеметного батальона одной из воинских частей Командования Сил поддержки ВСУ. Так, Михаил вспомнил выполнение боевых задач в Луганской области и Запорожье, где он получил ряд травм. В частности, контузию от выстрела танка, а затем акубаротравму от прилета мины. По словам знаменитости, после лечения он чувствует себя уже лучше.

"Луганская область, Кременная, Кременские леса. Получил первое ранение, акубаротравму (контузию – прим. ред.): зайчика от танка поймал (вспышка от выстрела танка – прим. ред.). Закрытая черепно-мозговая травма. Потом перебросили на Запорожье, на Роботинское направление, где было слишком "весело". Мы зашли в "аппендицит", держали позиции, оккупанты обстреливали нас с трех сторон. Жестко было, высока интенсивность обстрелов. Помню, как занял враждебную позицию, лисью нору, а туда как раз прилетела 120-я мина где-то в трех метрах. Снесло козырек, который был присыпан бруствером. Повезло, потому что могло бы там и зарыть. Это была вторая акубаротравма. Начал немного не слышать на левое ухо. Сейчас, кстати, более-менее восстановился", – рассказал MOLFAR в интервью УП.

Михаил Безушко

Кроме того, Михаил поделился, что со службой в рядах ВСУ его жизнь коренным образом изменилась. В частности, его ощущения стали подавляться, мысли формулироваться медленнее, а ценности приобрели другие смыслы.

"Притупляется много ощущений. Становится меньше эмоциональных расцветок. Я бы сказал, что стал какой-то нейтральный. Даже в плане видения смерти. Также я стал дольше формулировать мнение, медленнее говорить. Не знаю, может, потому, что меньше социальной, медийной активности, ведь я уже два с половиной года на службе. Кардинально изменились ценности. Сейчас для меня основное – это мои ближайшие и семья, окружение. И то, что мне доставляет удовольствие: прежде всего музыка. Мне стало важнее человеческое, а не материальное. А неважно стало мнение людей, которые после полномасштабного вторжения оказались не теми, кем были", - добавил артист.

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