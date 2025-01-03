Известный украинский певец попал в жуткое ДТП и чудом выжил

Известный украинский певец, исполнитель хитов "Провела екскурсію", "Відриваючись" Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, рассказал об ужасном ДТП.

Так, в своем Instagram исполнитель озадачил фанов кадрами полностю разбитого автомобиля. На картинке видно, как внедорожник врезался в столб. В результате инцидента у транспорта значительно повредилась передняя часть. Парфенюк не стал делиться подробностями ДТП, но указал, что сидел на пассажирском сиденье рядом с водителем.

В частности, на другом кадре Илья показал, что в момент столкновения со столбом его спасла подушка безопасности. В то же время, с подписи к фото становится понятно, что вероятно, певец еще и серьезно травмировал голову, ведь сильно врезавшись в лобовое стекло, оставил там большую трещину.

Илья Парфенюк попал в ДТП / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Как оказалось, ДТП произошло еще в прошлом году, однако тогда Парфенюк держал это в тайне. Чудом уцелев, сейчас он чувствует себя лучше. А вот о водителе ничего неизвестно. Тем не менее, артист подписал жуткие кадры с иронией, использовав смеющийся смайлик: "Многое не публиковал, но 2024 год был топ".

Напомним, недавно в Сети Parfeniuk обвинили в применении физической силы к его бывшей невесте Симбочке. Артист после расставания с блогершей ответил, действительно ли у них присутствовало домашнее насилие.

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