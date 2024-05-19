Известный украинский певец поразвлекал россиян с путинистами в Германии

Олег Кензов стал популяризатором "русской культуры".
Украинский певец Олег Кензов, известный по хиту "Обстановка по кайфу", попал в очередной скандал.
Так, одиозный артист появился на афише российского фестиваля, предлагающего всем насладиться "русской культурой" на одной из концертных площадок Германии. Репертуар Олега соответственно состоял из его русскоязычных треков.
К тому же певец поразвлекал россиян на сцене со знаменитыми путинистами Серегой, Бьянкой, Аленой Апиной и другими. Также среди приглашенных звезд был певец Миша Марвин, являющийся родным братом украинской певицы TAYANNA, и который сейчас проживает в РФ.
Среди толпы россиян можно заметить аниматоров в костюмах чебурашки и крокодила Гены, волка и зайца из советских мультфильмов.
Сам Олег Кензов пока не комментировал ситуацию и продолжает выпускать треки на русском языке за рубежом. При этом и дальше позиционирует себя как украинский артист.
Напомним, ранее в похожую ситуацию попал рэппер и продюсер Потап. В свое время артист появился на афише под лозунгом "русского ретро" в Германии. Впрочем, впоследствии звезда публично извинился и прокомментировал скандал.
Читайте также:
- Надя Дорофеева снялась полностью обнаженной в домашней фотосессии в постели
- Камалия рассекретила, как и с кем действительно встретила в Украине 47-летие
- Певица Loreen высказалась об Украине и что ее привлекает в песнях украинцев
- Жена известного украинского актера рассказала о трудностях в браке: "Есть такие "терочки"