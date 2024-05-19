Известный украинский певец поразвлекал россиян с путинистами в Германии

Украинский певец Олег Кензов, известный по хиту "Обстановка по кайфу", попал в очередной скандал.

Так, одиозный артист появился на афише российского фестиваля, предлагающего всем насладиться "русской культурой" на одной из концертных площадок Германии. Репертуар Олега соответственно состоял из его русскоязычных треков.

Олег Кензов на афише

К тому же певец поразвлекал россиян на сцене со знаменитыми путинистами Серегой, Бьянкой, Аленой Апиной и другими. Также среди приглашенных звезд был певец Миша Марвин, являющийся родным братом украинской певицы TAYANNA, и который сейчас проживает в РФ.

Олег Кензов развлекает россиян

Олег Кензов развлекает россиян

Среди толпы россиян можно заметить аниматоров в костюмах чебурашки и крокодила Гены, волка и зайца из советских мультфильмов.

Фестиваль в Германии, на котором выступил Олег Кензов

Фестиваль в Германии, на котором выступил Олег Кензов

Сам Олег Кензов пока не комментировал ситуацию и продолжает выпускать треки на русском языке за рубежом. При этом и дальше позиционирует себя как украинский артист.

Напомним, ранее в похожую ситуацию попал рэппер и продюсер Потап. В свое время артист появился на афише под лозунгом "русского ретро" в Германии. Впрочем, впоследствии звезда публично извинился и прокомментировал скандал.

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