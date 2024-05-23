Известный украинский певец признался, как принимал роды до начала музыкальной карьеры и преодолевал стресс

Украинский певец Артем Пивоваров поделился воспоминаниями об опыте работы в медицинской отрасли.

Так, после окончания 9 класса, юноша переехал из Волчанска в Харьков и поступил в медицинский колледж. Как казалось Артему, на тот момент специальность "фельдшер-акушер" была очень престижна, поэтому он и выбрал ее. В результате, после учебы Пивоваров пошел работать по специальности и принимал роды.

"Я поступил в медицинский колледж после 9 класса. Там было две возможности: учиться на медбрата или фельдшера-акушера. Я выбрал последнее, потому что это более престижно. То есть если рядом не будет врача, я могу его заменять, принимать роды. Я принимал роды трижды. Первым был мальчик, потом девочка и мальчик", - рассказал артист в интервью Рамине Эсхакзай.

Впрочем, признается Пивоваров, этот период был нелегким испытанием, потому что в свободное от работы время он еще и посвящал себя музыке. Более того, очень часто юноша выпивал и таким образом пытался избавляться от напряжения и стресса.

Артем Пивоваров

"Я был ассистентом анестезиолога на многих операциях. Это был непростой период. Я начал втягиваться в рутинную жизнь, ежедневно работал с восьми утра до шести вечера, пытался балансировать, ходить на музыкальные вечеринки, писать песни. Но был определенный застой, года три ничего не делал. Все переросло в то, что я был на работе, пил, ехал на вечеринку, пробился, шел на работу в операционный блок, делал определенные манипуляции, снова пил, это было постоянно. не нужно было много, чтобы чувствовать себя расслабленно. Это был постоянный процесс, когда я понимал, что мне сложно, больно, я не осознавал, что делать и куда мне двигаться", - признался звезда.

Артем Пивоваров

В итоге, в 19-летнем возрасте Артем Пивоваров познакомился с музыкальной группой, с которой отправился в первый тур. Так и началось развитие его певческой карьеры.

Напомним, недавно Артем Пивоваров заинтриговал романтическими отношениями и прокомментировал слухи о свадьбе.

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