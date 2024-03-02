Известный украинский певец признался, как с сахарным диабетом изменилось его питание

MELOVIN на фоне болезни уже похудел на 17 кило и рассказал о своем самочувствии.

Украинский певец MELOVIN, у которого диагностировали неизлечимую болезнь, рассекретил особенности рациона.

На своей странице в Instagram звезда решил ответить на самые интересные вопросы. Одно из таких касалось питания во время неизлечимой болезни. Так, MELOVIN был откровенным со своими подписчиками и признался, что после диагностирования у него сахарного диабета отказался от определенных продуктов и предпочитает овощи. И добавил, что за это время потерял около 17 кг.

"У меня сахарный диабет MODY-типа. Это генетическое заболевание. Питание полностью изменилось. Гораздо больше овощей стало в рационе, чем когда-либо. Я не ем картошку, отварную свеклу. Мое питание сейчас – это просто продукты с низким гликемическим индексом. Поэтому уже минус 17 кг за все это время", – рассказал знаменитость.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Впрочем, следование таким особым правилам питания не расстроило певца. Он признается, что наоборот стал чувствовать себя еще лучше и это наладило функции его организма.

"При этом я чувствую себя классно, гораздо более продуктивным, эмоционально стабильным, чем до того, как узнал о заболевании", - добавил артист.

Напомним, недавно режиссер и дизайнер Алексей Залевский впервые рассказал, как узнал свой страшный диагноз и назвал вероятные причины возникновения заболевания.

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