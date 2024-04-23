Известный украинский певец признался, почему не идет воевать на фронт: "Дело не в страхе"

Лидер украинской группы "Скай", певец Олег Собчук ответил, почему не вступает в ряды ВСУ.

Сейчас артист вместе с коллективом активно дает благотворительные концерты и собирает средства на нужды военных. Олег Собчук убежден, что во время войны в тылу он будет более эффективным. В частности, артист может средствами помогать защитникам.

В подтверждение своих слов музыкант отметил, что за время полномасштабной войны группа "Скай" собрала более 25 миллионов гривен на нужды военных.

Олег Собчук / Фото: instagram.com/sob4uk

"Я там, где сейчас я наиболее эффективен. Поверьте мне, здесь дело не в страхе, а именно в эффективности. С начала полномасштабного вторжения "Скай" собрал, передал и отчитался об информации о сумме более 25 миллионов гривен. Поэтому именно эта фраза — "ты более эффективен там, чем здесь" — это не мои даже слова. Это слова моих друзей, которые сейчас на передовой, где мы часто бываем", — рассказал Олег Собчук в интервью "Вікнам".

Напомним, между тем другой певец Виталий Козловский летом прошлого года вступил в ряды ВСУ. Ранее артист рассказал, как он оставил новорожденного сына и жену и отправился на службу.

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