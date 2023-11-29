Известный украинский певец признался, почему не переходит на украинский язык

Известный украинский музыкант, участник легендарной группы GREEN GREY Дизель один из немногих украинских артистов, до сих пор не перешедших на родной язык.

Артист, который в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, объяснил, что пока не сделал этого в публичном пространстве, поскольку не может донести свое мнение на украинском так, как делает это на русском:

"Я пытаюсь (перейти на украинский – прим.ред). Но уже на втором вопросе перехожу на русский для того, чтобы внятно объяснить мысль. То есть та форма подачи, судя по всему, и составление предложений, к которым я привык у себя в голове, она не совсем подходит украинскому языку. Поэтому я переучиваюсь выстраивать логические построения на украинском языке, чем говорить на украинском. Украинский язык я хорошо знаю", — сказал Дизель в интервью проекту "Слава+".

Дизель из Green Grey / Фото: facebook.com/diezel.greengrey

В конце концов, Дизель доказал, что действительно знает украинский, начав говорить на нем. Вместе с тем музыкант прокомментировал недавний скандал с Ириной Фарион, которая заявила, что военные, говорящие на русском, не являются украинцами:

"Конечно я против (заявлений Фарион – прим.ред.). Что можно сказать больше, чем говорят уже ребята из "Азова", или волонтеры. Здесь добавить нечего. Я рад, что наконец-то начинают ставить точки в таких делах. Потому как в принципе, кроме как разделять страну на две части, этими действиями ничего не добьешься", — сказал Дизель.

Также артист честно признался, что уже более 15 лет разговаривает со своей женой в быту на украинском, но публично до сих пор не может этого сделать:

"Я в быту, с женой своей общаюсь на украинском. И я, и она русскоязычные. Мы живем вместе около 20 лет вместе и вот примерно лет 15 мы говорим друг с другом на украинском языке, когда мы сами. Оно так легко, прикольно. Украинский язык в быту лучше в общении, чем русский. Но когда выхожу на улицу, или с людьми встречаюсь, почему-то не могу переключиться, высказать свое мнение", – сказал Дизель.

Напомним, на днях украинский певец и защитник Коля Серга поделился своим опытом, как перешел на украинский язык. Артист признался, что сначала ему было крайне тяжело общаться на украинском.

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