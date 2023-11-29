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Известный украинский певец признался, почему не переходит на украинский язык

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Известный украинский певец признался, почему не переходит на украинский язык

Дизель GREEN GREY

Участник группы GREEN GREY Дизель объяснил, почему в публичном пространстве не говорит по-украински.

Известный украинский музыкант, участник легендарной группы GREEN GREY Дизель один из немногих украинских артистов, до сих пор не перешедших на родной язык.

Артист, который в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, объяснил, что пока не сделал этого в публичном пространстве, поскольку не может донести свое мнение на украинском так, как делает это на русском:

"Я пытаюсь (перейти на украинский – прим.ред). Но уже на втором вопросе перехожу на русский для того, чтобы внятно объяснить мысль. То есть та форма подачи, судя по всему, и составление предложений, к которым я привык у себя в голове, она не совсем подходит украинскому языку. Поэтому я переучиваюсь выстраивать логические построения на украинском языке, чем говорить на украинском. Украинский язык я хорошо знаю", — сказал Дизель в интервью проекту "Слава+".

Дизель из Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey
Дизель из Green Grey / Фото: facebook.com/diezel.greengrey

В конце концов, Дизель доказал, что действительно знает украинский, начав говорить на нем. Вместе с тем музыкант прокомментировал недавний скандал с Ириной Фарион, которая заявила, что военные, говорящие на русском, не являются украинцами:

"Конечно я против (заявлений Фарион – прим.ред.). Что можно сказать больше, чем говорят уже ребята из "Азова", или волонтеры. Здесь добавить нечего. Я рад, что наконец-то начинают ставить точки в таких делах. Потому как в принципе, кроме как разделять страну на две части, этими действиями ничего не добьешься", — сказал Дизель.

Также артист честно признался, что уже более 15 лет разговаривает со своей женой в быту на украинском, но публично до сих пор не может этого сделать:

"Я в быту, с женой своей общаюсь на украинском. И я, и она русскоязычные. Мы живем вместе около 20 лет вместе и вот примерно лет 15 мы говорим друг с другом на украинском языке, когда мы сами. Оно так легко, прикольно. Украинский язык в быту лучше в общении, чем русский. Но когда выхожу на улицу, или с людьми встречаюсь, почему-то не могу переключиться, высказать свое мнение", – сказал Дизель.

Напомним, на днях украинский певец и защитник Коля Серга поделился своим опытом, как перешел на украинский язык. Артист признался, что сначала ему было крайне тяжело общаться на украинском.

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Дата публикации
Просмотры
1059
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