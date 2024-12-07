Известный украинский певец признался, почему не воюет после заявления о добровольной мобилизации

Известный украинский певец Миша Крупин, который еще летом сообщил о вступлении в ряды ВСУ на добровольной основе, рассказал о состоянии дел.

Как сообщает исполнитель, пока он находится на стадии проверки всех документов. Крупин говорит, что сейчас соответствующее учреждение принимает решение о его пригодности к службе. Однако добавляет, что все же в процессе возникли некоторые трудности. О них звезда не стал рассказывать.

"Пока идет рассмотрение моей пригодности к службе. Есть вопросы, которые задерживают процесс", — объяснил Миша Крупин в интервью "Фокусу".

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Кроме того, знаменитость высказался о тех, кто колеблется по поводу мобилизации. По мнению Крупина, служба в украинской армии – это обязанность каждого гражданина. Он напоминает, что от этого зависит будущее государства и людей.

"Кто идет, тот молодец. Считаю, что это обязанность каждого гражданина. Если ты боишься идти в украинскую армию, то потом тебе придется иметь дело с русской. Все просто", — добавил исполнитель.

Отметим, о мобилизации Миши Крупина в июле сообщила его продюсер Юлия Виктор. Уже тогда, по ее словам, артист проходил ВЛК и готовился к дополнительным обследованиям.

Напомним, недавно певец Женя Галич из группы O.Torvald объяснил, почему сейчас временно отстранен от службы в ВСУ.

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