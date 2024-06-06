Известный украинский певец прокомментировал поступок предательницы Ани Лорак: "Для нее это была большая мечта"

Украинский музыкант, лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, находящийся в составе ВСУ, рассказал об отношении к украинским предателям из шоу-бизнеса.

В частности, в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" исполнитель прокомментировал позорное поведение певицы-предательницы Ани Лорак. Как признается Мирослав, она поступила так из-за сильного желания зарабатывать кровавые рубли и у нее вполне получилось. На других предателей солист "The ВЙО" решил не тратить время, лишь поддержал украинских знаменитостей, которые решились встать на защиту Украины.

Мирослав Кувалдин

"Я бы на месте Ани Лорак так и поступил бы. Она всю жизнь об этом мечтала, ее мечта осуществилась. Вероятно, для нее это была большая мечта, перевесившая все родственные отношения и все общественные обязанности. Я рад за музыкантов, актеров и публичных деятелей, которые присоединились к армии, а на остальное не хочу тратить силу своего мнения. Все станет на свои места рано или поздно", – отметил Кувалдин.

Напомним, недавно певец Мирослав Кувалдин объяснил, чем сейчас занимается и почему пропал со сцены на долгий период.

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