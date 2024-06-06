Известный украинский певец прокомментировал поступок предательницы Ани Лорак: "Для нее это была большая мечта"

Знаменитость отреагировал на предателей-музыкантов.
Украинский музыкант, лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, находящийся в составе ВСУ, рассказал об отношении к украинским предателям из шоу-бизнеса.
В частности, в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" исполнитель прокомментировал позорное поведение певицы-предательницы Ани Лорак. Как признается Мирослав, она поступила так из-за сильного желания зарабатывать кровавые рубли и у нее вполне получилось. На других предателей солист "The ВЙО" решил не тратить время, лишь поддержал украинских знаменитостей, которые решились встать на защиту Украины.
"Я бы на месте Ани Лорак так и поступил бы. Она всю жизнь об этом мечтала, ее мечта осуществилась. Вероятно, для нее это была большая мечта, перевесившая все родственные отношения и все общественные обязанности. Я рад за музыкантов, актеров и публичных деятелей, которые присоединились к армии, а на остальное не хочу тратить силу своего мнения. Все станет на свои места рано или поздно", – отметил Кувалдин.
Напомним, недавно певец Мирослав Кувалдин объяснил, чем сейчас занимается и почему пропал со сцены на долгий период.
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