Известный украинский певец прокомментировал свое "пьяное выступление" в Одессе

Лидер украинской группы "Коррупция" Миша Крупин впервые прокомментировал инцидент, произошедший в Одессе, когда он пьяный вышел на сцену.

Музыкант разместил пост на странице в Instagram, в котором сообщил, что не намерен завершать музыкальную карьеру, как об этом ранее говорили. Также Крупин подчеркнул, что он извинился за ту ситуацию. Певец также признался, что сейчас серьезно занимается своим психологическим и физическим состоянием. Вскоре артист пообещал порадовать поклонников новыми песнями и концертами.

"Я не завершаю карьеру а наоборот продолжаю писать песни с новой силой и яростью. То что произошло, то произошло. Я извинился. Всем кто меня поддержал в это время, – я очень-очень благодарен. Все, кто не поддержал, а осудил, – идите нах*й, святоши *бан*е. Сейчас я серьезно занимаюсь своим психологическим и физическим состоянием. И никто и ничто меня уже не остановит. Ждите новых песен и новых эпических концертов", – сказал Крупин.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Напомним, что недавно Миша Крупин выступал в одном из ресторанов в Одессе. Он вышел на сцену в нетрезвом состоянии. Музыкант этого не скрывал, а честно признался, что его "набухали". Через некоторое время артист принес извинения за свое поведение и тогда же заявил, что ставит карьеру на паузу.

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