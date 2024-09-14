Известный украинский певец просто со сцены обратился к пьяной хейтерке и резко поставил ее на место

Украинский певец MELOVIN мастерски поставил на место поклонницу, которая пришла к нему на концерт в нетрезвом состоянии.

Курьез случился в Днепре. Так, просто посреди шоу певец приостановил собственный концерт, услышав в свою сторону обиды от неизвестной женщины. Сначала артист извинился перед своими фанами за это и потом обратился к хейтерке с просьбой не мешать ему петь. Впрочем, женщина проигнорировала это и продолжала громко что-то выкрикивать с места. В результате MELOVIN не сдержался и нецензурно "послал" неугомонную женщину.

Впоследствии оказалось, что хейтерша была в нетрезвом состоянии. Используя возможность, MELOVIN в своем TikTok обратился ко всем, кто чрезмерно употребляет алкоголь перед культурными событиями. Исполнитель призвал уважать артистов и при необходимости решать свои эмоциональные проблемы у специалистов.

MELOVIN послал хейтерку прямо во время своего концерта в Днепре

"Обо всем или ни о чем?.. Имейте уважение к другим, тогда и вас будут уважать! Если есть, что рассказать – идите к специалистам, они выслушают, помогут и сделают вас счастливее, если вы сами того захотите. А главное – без вреда другим. Всех обнял! До встречи на концертах и помните! Не умеешь пить – не пей. А когда пьешь, то хорошо закусюй", - написал певец.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева также рассказала о неприятном инциденте после своего выступления. Так, группа ее фанатов устроила драку, в которую вмешался мужчина с оружием. Артистка вышла на связь и прояснила ситуацию.

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