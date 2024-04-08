Известный украинский певец раскритиковал Олега Винника и его творчество: "Ему дают – он поет"

EL Кравчук признался, что познакомился с певцом еще во время проживания в Германии.

Известный украинский певец EL Кравчук резко высказался о своем коллеге, певце Олеге Виннике.

Как признался артист, он познакомился с Олегом еще до полномасштабного вторжения, когда сам работал и жил в Берлине, Германия. Впрочем, EL Кравчук убеждает, что еще тогда понял, что его талантливый коллега подстраивается под требования других и не создает ничего собственного.

"Мы знакомы были в Берлине. Он очень классный вокалист. Но я еще в Берлине понял, что он только вокалист. А ему было все равно: кошечку петь, собачку, человека... Ему дают – он поет. Я бы так не смог. Я хочу свое амплуа найти, свою песню записать", – подчеркнул звезда в проекте "Муз_Тренд".

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

Следовательно, EL Кравчук не спешит занимать музыкальную нишу бывшего секс-символа Олега Винника. И добавляет, что не хочет подражать его сценическому образу развратника и признаваться каждой поклоннице в любви:

"Не знаю, возможно, кто-то и начинает занимать (место Олега Винника – прим. ред.), но ведь не я. Знаешь почему? Я не человек легкого поведения, просто я – интеллигент, а не развратник. Я не тот, кто женщинам говорит... что одной, что другой. Если же он любовник на время, то я родной брат этой женщины", – обьяснил EL Кравчук .

Напомним, недавно EL Кравчук также назвал человека, который его раздражает в украинском шоу-бизнесе больше всего и объяснил почему.

Читайте также: