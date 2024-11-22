Известный украинский певец раскрыл правду о своей сексуальной ориентации: "Идешь за эмоциями"

EL Кравчук признался, допускает ли мысли об отношениях с мужчинами.
Украинский певец EL Кравчук, который недавно рассказывал о своей неизлечимой болезни, ответил на один из самых популярных вопросов в его сторону.
Так, звезда отреагировал на слухи о своей сексуальной ориентации. EL Кравчук говорит, что, прежде всего, ему важнее чувства, а уже потом – гендер. Это делает его позицию, приближенной к пансексуальности. Так что он не исключает варианта, что в будущем полюбит человека своего пола. И объяснил, что его отношения зависят от эмоций и влечения в моменте.
"Возможно, это ситуация, когда ты не предъявляешь перед собой каких-либо требований. Просто идешь за ощущениями. Я не знаю. Мне сложно на это ответить. Как будет, так будет. Это ты идешь за эмоциями. Очень трудно заранее предсказать. Мне важен пол человека и его внутренний мир. Но внутренний мир важнее пола. Люблю нести в образе тайну. До конца пускать в свою спальню не хочу", — рассказал артист в интервью Славе Демину.
Отметим, в прошлом певец EL Кравчук имел длительный роман с врачом в Германии. Недавно он рассказывал, как произошел их разрыв и почему его возлюбленная вскоре ушла из жизни.
Читайте также:
- Муж известной украинской актрисы во время войны живет в Польше: как он выехал за границу
- В Сети показали фото квартиры Софии Ротару в Москве: почему певица не может от нее избавиться
- Известный украинский актер признался, что у него есть бронь от мобилизации и как он ее получил