Известный украинский певец раскрыл правду о своей сексуальной ориентации: "Идешь за эмоциями"

Украинский певец EL Кравчук, который недавно рассказывал о своей неизлечимой болезни, ответил на один из самых популярных вопросов в его сторону.

Так, звезда отреагировал на слухи о своей сексуальной ориентации. EL Кравчук говорит, что, прежде всего, ему важнее чувства, а уже потом – гендер. Это делает его позицию, приближенной к пансексуальности. Так что он не исключает варианта, что в будущем полюбит человека своего пола. И объяснил, что его отношения зависят от эмоций и влечения в моменте.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

"Возможно, это ситуация, когда ты не предъявляешь перед собой каких-либо требований. Просто идешь за ощущениями. Я не знаю. Мне сложно на это ответить. Как будет, так будет. Это ты идешь за эмоциями. Очень трудно заранее предсказать. Мне важен пол человека и его внутренний мир. Но внутренний мир важнее пола. Люблю нести в образе тайну. До конца пускать в свою спальню не хочу", — рассказал артист в интервью Славе Демину.

Отметим, в прошлом певец EL Кравчук имел длительный роман с врачом в Германии. Недавно он рассказывал, как произошел их разрыв и почему его возлюбленная вскоре ушла из жизни.

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