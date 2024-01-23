Известный украинский певец рассказал, как после развода изменился в новых отношениях

Экс-участник группы "Время и Стекло", певец Алексей Завгородний, он же POSITIFF, поделился, как изменился после развода с дизайнером Анной Андрийчук.

Так, артист утверждает, что после разрыва отношений он много времени провел за размышлениями над своими ошибками. И в конце концов внутренне изменился. По словам POSITIFF, в отношениях с новой девушкой он уже более здравомыслящий и спокоен. А также понял, что самое главное – уметь налаживать диалог с партнершей.

Позитив и его экс-жена Анна Андрийчук / Фото: instagram.com/annchuk

"Несколько лет назад у меня был трансформационный опыт развода с бывшей женой. Мы разошлись достаточно спокойно и с пониманием, но я сделал много выводов. Это была долгая работа над собой. Проанализировал свои ошибки как мужчины, осознал, в каких ситуациях я был прав. Сейчас в новых отношениях я уже совсем другой человек. Я более сознательный, внимательный и спокойный. Я научился корректно строить диалог, потому что верю, что здоровая коммуникация – это главное", – рассказал Завгородний в комментарии для "Viva!".

Отметим, Алексей Завгородний был в браке с дизайнером Анной Андрийчук. Впрочем, супруги развелись в 2020 году. Через некоторое время стало известно, что украинский рэпер и музыкант больше не одинок и закрутил новый роман.

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