Известный украинский певец рассказал, как ходил в военкомат: "Я стою на учете"

Лидер украинской рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал, как в начале полномасштабной войны ходил в военкомат.

Когда РФ начала вторжение, исполнитель уехал в Мукачево. Однако артист не собирался сидеть на западе Украины, сложа руки, поэтому пошел в военкомат и вступил в ряды территориальной обороны.

Правда, долго Сергей Танчинец там не продержался. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" музыкант объяснил, что он только патрулировал город, тем временем фронту больше нужна была помощь. Певец покинул территориальную оборону и активно занялся волонтерством.

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Я прошел медкомиссию. Я начал процесс оформления документов, побыл около недели в территориальной обороне. Это мой был порыв логичен – пойти в военкомат. Я сориентировался, находясь там неделю. Я понял, что все, чем я буду заниматься, это патрулировать Мукачево. Когда в 800 километрах от меня происходит какой-то движ, нужна хотя бы транспортная помощь, какая-то волонтерская работа. Было принято решение, что я пошел работать дальше волонтером, пытался внести какой-то вклад уже другим способом", — поделился исполнитель.

Танчинец говорит, что подразделение территориальной обороны, где он служил, впоследствии было отправлено на фронт. Однако в начале войны никто этого не знал, так что тогда музыканту хотелось быть полезнее, чем просто патрулировать улицы.

"Через месяця три-четыре наш батальон пошел воевать. Никто об этом не знал, не думал. Мне перспектива просидеть кучу времени в Мукачево казалась немного странной", — объяснил артист.

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Кстати, Сергей Танчинец все еще может получить повестку. По словам музыканта, он отреагирует на нее должным образом.

"Конечно, сейчас может прийти повестка. Я стою на учете. Если придет повестка, я на нее, конечно, отреагирую так, как надо отреагировать", — отметил артист.

Напомним, в начале полномасштабной войны Сергей Танчинец вступил в ряды территориальной обороны. Однако впоследствии он покинул службу и переквалифицировался в волонтера.

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