Известный украинский певец рассказал, как посетил день рождения Оли Поляковой в интересной компании

Украинский певец Артем Пивоваров признался, как относится к детям и насколько с ними ладит.

Звезда вспомнил, как посетил день рождения певицы Оли Поляковой и весь вечер провел за игрой и общением с детьми. По словам артиста, он готов прилагать любые усилия, чтобы будущее поколение имело спокойное беззаботное детство. И находит этому объяснение в собственном воспитании.

"Я даже у Оли Поляковой был на день рождения. Все взрослые сидели за столом, а возле меня было десять детей. Я так весь вечер провел. Я вырос без отца, меня воспитали две невероятные женщины – моя бабушка и мамочка. Мое восприятие мира, конечно, видоизмененное. Если у меня есть возможность подарить им какую-то эмоцию и хоть на немного позволить им прожить этот миг не в состоянии войны, я сделаю все, чтобы передать свою любовь и тепло даже если это не мой ребенок", - рассказал артист в программе "ЖВЛ".

Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, недавно о готовности к отцовству и семье заговорила певица Кристина Соловий. Она назвала возраст, к которому планирует построить свою семью.

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