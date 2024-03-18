Известный украинский певец рассказал о родителях в оккупации и ответил, готов ли идти на фронт

Украинский певец Андрей Кравченко, который недавно ответил на упреки о сходстве с Олегом Винником, рассказал о родителях в оккупации и признался, как относится к мобилизации.

Так, звезда в интервью Соломии Витвицкой поделился воспоминаниями с первых месяцев полномасштабного вторжения, когда его родители оказались в оккупации в Черниговской области и он не мог к ним приехать.

"Мои родители были в Черниговской области в оккупации и колонны танков проезжали каждый день и заходили эти россияне... А я как старший сын не мог попасть к родителям, хотя душа болела. Я должен быть первым защитником для своей семьи, но не мог попасть", – рассказал Андрей для ТСН.ua.

Впрочем, именно в таких условиях неопределенности артист начал свою музыкальную карьеру, ведь раньше был предпринимателем. В частности, одну из первых песен ему помогала создавать мама, которая в то время находилась в оккупации и очень редко могла выйти на связь.

Андрей Кравченко

"Это меня вдохновило написать песню. Больше, наверное, помогла мать. Потому что она позвонила по телефону и говорит: "Андрей, записывай быстренько слова песни, потому что связь исчезает". И она мне надиктовала первые строки, адресованные ее внукам. Я сразу подхватил эту песню, потому что подумал, может, уже и не услышу никого, надо писать", – поделился певец.

Также Кравченко отметил, что изучал военную психологию и имеет соответствующее звание, поэтому при необходимости пойдет работать по специальности на войну.

Андрей Кравченко/Фото: Instagram Андрея Кравченко

"Я военный психолог. Я уже забыл, что это такое, но морально обеспечиваю сейчас и военных, и гражданских и больше делаю, чем я сделал бы в армии. Но если мне придется, то я готов на все 100%", – добавил Андрей. .

Напомним, недавно дочь ведущей-путинистки Снежаны Егоровой, актриса Стася Ровинская, со слезами на глазах также рассказала о находящихся в оккупации родственниках.

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