Известный украинский певец рассказал о своем тайном хобби и романтических сюрпризах для жены

Украинский певец Позитив, он же Алексей Завгородний, который недавно женился на танцовщице Юлии Сахневич, рассказал об их рутине.

Прежде всего исполнитель признался, что любит радовать возлюбленную разнообразными блюдами, сделанными собственноручно дома. Более того, Позитив говорит, что готовит даже ночью. И добавляет, что иногда может делегировать домашние обязанности жене, а в остальных случаях делает все сам.

"Я очень люблю готовить. И всегда для меня поход в супермаркет – надо пройти все отделы. За мной все. Иногда, когда я очень устал, то я могу позволить своей жене что-то сделать. А на самом деле я могу приехать в три ночи и что-то готовить. В частности, и для жены на завтрак. Это для меня, как музыку делать. Я все умею готовить. Клопотенко знает, что со мной нельзя спорить. Но он талантлив", - рассказал Позитив в комментарии "Люкс ФМ".

Позитив с супругой Юлией Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

По словам звезды, он имеет достаточно напряженный рабочий график, поэтому находит романтику в простых вещах. И радует Юлию приятными мелочами каждый день, давая внимание и любовь.

"Я очень мало вижусь с женой. Мне повезло, что у меня студия и дом рядом в 6 мин. То есть если жена хочет увидеться, то я заеду. Я каждый день что-то романтическое делаю. Например, купить носки, а потом одевать их на нее. Готовлю для нее каждый день", – поделился артист.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк впервые полностью показала своего нового бойфренда -красавчика. Им оказался 28-летний военный.

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