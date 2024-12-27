Известный украинский певец расторг договор об участии в Нацотборе на "Евровидение-2025"

Украинский певец TESLENKO, который был заявлен в лонглисте на нацотбор на "Евровидение-2025", отказался от участия.

Менеджмент артиста сделал публичное заявление. В официальном обращении к Общественному Вещателю они попросили снять кандидатуру TESLENKO. Организаторы нацотбора вынужденно расторгли с ним договор о дальнейшем участии.

Так, ранее уже был обнародован шортлист, где были названы 9 финалистов, которые будут соревноваться за право представить Украину на "Евровидении-2025". Среди названных не было TESLENKO. Однако он вполне мог занять место 10-го участника. Ведь голосование за так называемое место "джокера" будет стартовать в 2025 году. Во время него можно будет выбрать имена, которые находились в лонглисте. В итоге после решения артиста покинуть конкурс за него невозможно будет отдать голос.

TESLENKO

Интересно, что ранее TESLENKO уже настаивал на отстранении его от нацотбора. Все потому, что он не разделял позиции певца Enleo, который вместе с ним оказался в лонглисте. В частности, после недавнего признания Enleo в прослушивании российских исполнителей во время войны. Однако тогда снять кандидатуру не разрешали правила нацотбора. В свою очередь, Enleo все же объяснил свои слова и заверил, что не преследовал цель продвижения музыки страны-агрессорки. И добавил, что скандал стал для него уроком.

К слову, теперь за последнее место в нацотборе будут бороться BRYKULETS, ENLEO, FIINKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД и "Слухай Сашу". Отдать свой голос можно будет в скором времени в приложении "Дія". Полный список финалистов будет обнародован 17 января 2025 года.

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