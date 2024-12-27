Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Известный украинский певец расторг договор об участии в Нацотборе на "Евровидение-2025"

Известный украинский певец расторг договор об участии в Нацотборе на "Евровидение-2025"

TESLENKO

TESLENKO больше не находится в лонглисте конкурса.

Украинский певец TESLENKO, который был заявлен в лонглисте на нацотбор на "Евровидение-2025", отказался от участия.

Менеджмент артиста сделал публичное заявление. В официальном обращении к Общественному Вещателю они попросили снять кандидатуру TESLENKO. Организаторы нацотбора вынужденно расторгли с ним договор о дальнейшем участии.

Так, ранее уже был обнародован шортлист, где были названы 9 финалистов, которые будут соревноваться за право представить Украину на "Евровидении-2025". Среди названных не было TESLENKO. Однако он вполне мог занять место 10-го участника. Ведь голосование за так называемое место "джокера" будет стартовать в 2025 году. Во время него можно будет выбрать имена, которые находились в лонглисте. В итоге после решения артиста покинуть конкурс за него невозможно будет отдать голос.

TESLENKO / ©
TESLENKO

Интересно, что ранее TESLENKO уже настаивал на отстранении его от нацотбора. Все потому, что он не разделял позиции певца Enleo, который вместе с ним оказался в лонглисте. В частности, после недавнего признания Enleo в прослушивании российских исполнителей во время войны. Однако тогда снять кандидатуру не разрешали правила нацотбора. В свою очередь, Enleo все же объяснил свои слова и заверил, что не преследовал цель продвижения музыки страны-агрессорки. И добавил, что скандал стал для него уроком.

К слову, теперь за последнее место в нацотборе будут бороться BRYKULETS, ENLEO, FIINKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД и "Слухай Сашу". Отдать свой голос можно будет в скором времени в приложении "Дія". Полный список финалистов будет обнародован 17 января 2025 года.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация