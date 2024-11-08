Известный украинский певец разошелся с девушкой: "Самое сложное решение"

Украинский певец OSTROVSKYI разошелся с девушкой, моделью и блогершей Алиной Муронец.

Печальное известие пара сообщила на своих страницах в Instagram. Виталий Островский (настоящее имя артиста) написал, что это достаточно болезненный для него период. Он остался не многословным и решил прожить эмоции наедине.

"Хотелось бы многое сказать, написать, но сейчас нет слов, да и вряд ли будут. Может, это только этап жизни. Могу только сказать, что у всего есть свой конец и невероятное начало", — рассказал OSTROVSKYI.

OSTROVSKYI с бывшей избранницей Алиной Муронец

В свою очередь Алина призналась, что решение о расставании с певцом далось ей крайне тяжело. Тем не менее, блогерша объяснила, что не перестает уважать и любить экс-избранника.

"Да. Сейчас мы не вместе. Это мое самое сложное решение. Я очень люблю и уважаю этого человека. Но это жизнь. Очень прошу не нарушать мои личные границы и ничего не писать. И на время я исчезну", — написала Муронец.

OSTROVSKYI с бывшей избранницей Алиной Муронец

После неожиданной новости пара заинтриговала еще одним общим заявлением. Так, они не теряют надежды, что снова воссоединятся в будущем. В частности, продолжат общаться как возлюбленные снова или останутся просто друзьями. Правда, пока эксы дают себе время на восстановление.

"Я никогда не говорю "никогда". Мы еще будем вместе, неважно в качестве кого. Это просто надо пережить, пройти. И начать все снова, будь то друзьями или как возлюбленные", — добавили звезды.

OSTROVSKYI с бывшей избранницей Алиной Муронец

Напомним, недавно Сеть всколыхнула новость о разрыве отношений певца Parfeniuk с невестой, блогершей Симбочкой. Бывшая артиста уже прокомментировала такое решение.

Читайте также: