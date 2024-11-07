Известный украинский певец разошелся с невестой через полгода после рождения дочери

Пара почти два года была в отношениях и год в статусе обрученных.

Известный украинский певец, исполнитель хитов "Провела екскурсію", "Відриваючись" Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, разошелся со своей невестой.

Печальную новость сообщила бывшая избранница артиста, блогерша Симбочка. Она объявила, что они больше не вместе. В подробности блогерша вдаваться не стала, лишь отметила, что в отношениях были серьезные проблемы. Также она добавила, что последние три месяца все шло к тому, что они разойдутся. Симбочка попросила о конфиденциальности, ведь ей больно переживать разрыв с возлюбленным.

Parfeniuk разошелся с невестой / Фото: instagram.com/simbochkka

"Очень долго тянула в надежде, что все будет хорошо. Мы больше не вместе. Я больше всего не хочу, чтобы сейчас ко мне приезжали или спрашивали меня. Уже около трех месяцев все шло к этому. У меня до сих пор горит это все, поэтому я не хочу сейчас ничего слышать, но вы должны знать. Спасибо за понимание", — поделилась с подписчиками блогерша.

Parfeniuk разошелся с невестой / Фото: instagram.com/simbochkka

Сам Илья Парфенюк пока что воздерживается от комментариев и публично не говорит об их разрыве.

Parfeniuk разошелся с невестой / Фото: instagram.com/simbochkka

Отметим, что Parfeniuk и Симбочка находились в отношениях почти два года. В июле 2023-го певец сделал возлюбленной предложение в своем родном городе Канев, а она ответила согласием. 31 марта этого года у влюбленных родилась дочь, которую они назвали Софией.

Напомним, недавно стало известно, что футболист Андрей Пятов разводится с супругой Юлией. Спортсмен уже раскрыл, что стало причиной разрыва после 19 лет брака и рождения четырех детей.

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