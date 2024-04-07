Известный украинский певец резко раскритиковал Ивана Дорна: "Надо думать, а потом говорить"

EL Кравчук признался, что хоть и дружит с артистом, но не разделяет некоторых его мнений.

Украинский певец EL Кравчук резко осудил позицию певца Ивана Дорна.

Так, EL Кравчук отметил, что на самом деле они дружат. Поэтому после некоторых противоречивых высказываний и скандальных действий Дорна у него были откровенные разговоры с ним. Впрочем, по словам артиста, его коллега пытался постоянно найти оправдание:

"Меня бесит в украинском шоу-бизнесе Ваня Дорн. Я к нему классно отношусь, мы друзья. Мы друзья, правда. И я говорю ему то же самое. Как можно иногда говорить то, что он говорит? Он говорит: "Андрей, ты понимаешь, я не думал". А я отвечаю: "Надо думать, а потом говорить", - признался певец в программе "Муз_Тренд".

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

Отметим, певец Иван Дорн в последнее время постоянно попадает в скандалы. Как вот в начале года стало известно о его выступлении на Бали перед россиянами в новогоднюю ночь. Хотя незадолго до этого артист извинился за сказанное в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, где он назвал войну в Украине "ссорой братских народов". Несмотря на это, в начале вторжения РФ в Украину звезда активно присоединялся к помощи и донатил огромные суммы в помощь украинским бойцам. Сейчас Дорн находится за границей и пытается избегать острых углов, чтобы полностью не разрушить свою репутацию.

Напомним, недавно EL Кравчук впервые рассказал об измене в прежних отношениях.

Читайте также: