Известный украинский певец резко раскритиковал Олега Винника: "Большое разочарование"

Украинский продюсер и певец Геннадий Витер, он же Gena Viter, высказался об Олеге Виннике.

Как признается артист, долгое время они с Олегом были очень близкими друзьями. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения его удивило поведение певца, который уехал за границу. В частности, Витер отмечает, что ни разу его товарищ не пытался связаться с ним, поэтому он даже обращался за разъяснениями к его жене Таисии Сватко, известной под псевдонимом Таюне.

Олег Винник и Таюне / Фото: instagram.com/taunetaisia

"Большое разочарование. И ты считал этого человека действительно близким, но после вторжения он просто исчез. И когда через общих друзей он передал, что "Гена мне даже не звонит"… Во-первых, у меня нет его нового телефона, который он сменил за два-три дня. Во-вторых, я пытался списаться с человеком, с которым он живет, с Таей. И она ответила на мое сообщение через семь с половиной месяцев. Я уже не отвечал, потому что понимал, мне это уже неинтересно. К сожалению, Олег оказался просто слабым человеком, который не смог поддержать друзей", - рассказал Геннадий для "ЖВЛ".

Напомним, недавно знаменитый хитмейкер Юрий Рыбчинский также высказался об Олеге Виннике. Драматург объяснил, почему его место на сцене до сих пор никто не занял.

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