Известный украинский певец с экс-женой нежно поздравили общую дочь с 21-летием

Фронтмен известной украинской группы "Скай" Олег Собчук и его экс-жена Мария поздравили общую дочь Татьяну с праздником.

Сегодня, 24 марта, дочери экс-супругов исполнился 21 год. По этому случаю Олег опубликовал в своем фотоблоге редкие архивные кадры с Татьяной, которая похожа на него, как две капли воды. В частности, показал, как пел вместе с ней в детстве дома и на сцене уже во взрослом возрасте. Также поделился счастливыми кадрами прогулки с дочерью.

Олег Собчук с дочерью Татьяной / Фото: instagram.com/sob4uk

Олег Собчук с дочерью Татьяной / Фото: instagram.com/sob4uk

Олег Собчук с дочерью Татьяной / Фото: instagram.com/sob4uk

"С Днем Рождения, моя дочь! Моя Танечка! Пусть все твои мечты сбудутся! Люблю тебя безгранично", - восхитил подписью певец.

В свою очередь, поздравила дочь и мама Мария Собчук. В своем фотоблоге она также опубликовала общие фото с именинницей и публично обратилась к ней с поздравлениями.

Экс-жена Олега Собчука с дочерью / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Экс-жена Олега Собчука с дочерью / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Экс-жена Олега Собчука с дочерью / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Дочь Олега Собчука / Фото: instagram.com/sob4ukmari

"В 21 год моей жизни у меня родилась ты - самый благоухающий и самый красивый цветочек Танечка. Сегодня тебе тоже 21! И я безгранично этому рада. Ты моя вера в добро, моя красота и сила! Ты мой пятый элемент! Люблю тебя и благодарна тебе за опыт материнства рядом с тобой! С Днем Рождения, моя маленькая кошечка", - растрогала Мария.

Напомним, сегодня 24 марта свой день рождения отмечает экс-герой шоу "Холостяк" Иракли Макацария. Так, его 21-летняя возлюбленная нежно поздравила его с 39-летием.

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