Известный украинский певец серьезно заболел и назвал свой диагноз

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, он же Фагот, поделился, что заболел.

Об этом музыкант сообщил в своем Instagram. Исполнитель признался, что страдает катаральной ангиной с ринофарингитом.

В настоящее время Фагот лечится в военном госпитале. Исполнитель поделился, что рядом с побратимами чувствует себя гораздо лучше. Артист настраивается скорее поправиться и вернуться к делам – помогать скорее выгнать оккупантов из украинских земель.

Фагот / Фото: instagram.com/fahot

"Так выглядит лицо катаральной ангины с ринофарингитом. Но когда тебя обследуют в военном госпитале и ты смотришь вокруг и обнимаешь живых, хоть у не совсем здоровых побратимов, ты осознаешь, что ты совсем здоров. Надо просто немного почистить и настроить свое оружие и в бой, потому Родина зовет", — поделился артист.

Фагот / Фото: instagram.com/fahot

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко жаловалась, что заболела, вероятно, гриппом. Впоследствии артистка вышла на связь и сообщила, что очутилась в больнице под капельницей.

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