Известный украинский певец шокировал, что его избили, и показал серьезные травмы на голове

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, шокировал, что его избили.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Артист опубликовал несколько кадров. На одном из них Wellboy продемонстрировал травмы на голове.

Wellboy избили / Фото: instagram.com/a.wellboy

Травмы оказались серьезными, что певцу пришлось обратиться за помощью к врачам. Медики зафиксировали побои и установили ушибы мягких тканей. Соответствующую справку Wellboy уже опубликовал в своем Instagram. Избиение, очевидно, произошло ночью. Исполнитель получил медвывод 13 января в два ночи.

Wellboy избили / Фото: instagram.com/a.wellboy

Что же произошло и подробности, Wellboy пока не объясняет. Один из кадров исполнитель подписал, как "за девушек нужно бороться". Далее заявил, что его избили "люди в милитари форме", и у него есть соответствующее видео.

Wellboy избили / Фото: instagram.com/a.wellboy

К слову, драка была серьезной. В Instagram Wellboy также опубликовал фото и видео с визита полиции.

Wellboy избили / Фото: instagram.com/a.wellboy

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