Известный украинский певец шокировал, что женился и показал свою жену с экзотическим именем

Исполнитель хитов "Такі молоді", "Тимчасовий релакс", "Пишу тобі листа", украинский певец Ivan NAVI рассекретил свою личную жизнь.

В августе артист сообщил, что впервые стал отцом, впрочем тщательно скрывал, кто та женщина, которая его осчастливила.

В программе "Неймовірна правда про зірок" Иван наконец признался, что он больше не холостякует и у него есть жена. О своей любимой Ivan NAVI рассказал, что она врач и по профессии хирург-стоматолог. У девушки экзотическое имя Романия.

Ivan NAVI с женой

Певец поделился, что они с избранницей уже достаточно давно вместе, однако сколько времени, говорить не захотел. Иван вспомнил, что сделал предложение дома, когда у его отца был день рождения. Влюбленные отыграли камерную свадьбу, где были только родственники:

"Сказочного предложения не было. Все было как-то банально. У меня дома. На дне рождения моего отца. Я сделал предложение ей. И все дальше полетело, все как в тумане. Справили небольшую свадьбу на 18 человек, только самые близкие родственники. Даже друзей не было", – рассказал Иван.

Артист отметил, что не хочет активно освещать личную жизнь, потому что "ни к чему хорошему это не приводит".

Ivan NAVI с женой

Рассказал Ivan NAVI и о том, что когда его первенец появлялся на свет, он присутствовал на родах:

"Я присутствовал на родах. Это невероятные эмоции, когда тебе маленького привозят в палату. Ставят тебе на грудь, это тепло, когда он кричит. У меня просто, я лежу, трясусь, у меня слезы начинают течь градом", – поделился эмоциями. исполнитель.

По словам Ивана, редкое имя Дарий для сына выбрал он: "Я очень люблю исторические фильмы. Когда-то был король Дарий и почему мне это имя настолько впало в душу. И Рома (жена – прим.ред.) говорит:" Мне тоже нравится".

Напомним, что месяц назад Ivan NAVI впервые показал своего сына, первенца Дария.

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