Известный украинский певец шокировал голосом, как у Олега Винника, и озадачил Сеть

Украинский певец Андрей Кравченко выпустил клип на новую композицию под названием "Мадонна" и удивил голосом-копией артиста Олега Винника.

Так, в песне Кравченко воспевает красоту и любовь к украинской женщине, ведь, по его словам, только она умеет "самоотверженно любить, обогревать, верить, поддерживать".

К слову, главной героиней клипа стала жена ведущего Григория Решетника, Кристина, предстающая в образе Мадонны. Кроме нее, в кадре позирует танцовщица Илона Гвоздева и эск-жена Узелкова Марина Боржемская. Еще некоторые женщины из украинского шоу-бизнеса появляются на печатных портретах позади певца.

Впрочем, внимание юзеров Сети привлекла именно тематика, манера и голос Андрея Кравченко, ведь они видят в них большое сходство с другим певцом, Олегом Винником, который сейчас проживает в Германии.

Первое мнение: "Винник вернулся?"

Похож на Винника голосом и манерой! Кристина, ваша улыбка это нечто невероятное

Теперь все волчицы Винника здесь?

Такое впечатление, что Винника копирует

Это что Винник в новом амплуа?

Напомним, ранее в копировании образа Олега Винника обвиняли Геннадия Ветера. Поговаривали, что именно он скрывался под именем артиста DISCOMAN и выступал со схожим репертуаром песен. Так, он уже дал ответ на такие упреки.

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